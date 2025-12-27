«Бакс», «Пистонс» и «Уорриорз» отрицают какие-либо переговоры с «Бруклином» по поводу Майкла Портера

Инсайдер Бретт Сигел не подтверждает активный интерес к Майклу Портеру.

В последние дни репортеры Forbes и NY Post сообщали об интересе к форварду «Бруклина » Майклу Портеру со стороны «Детройта », «Милуоки» и «Голден Стэйт ».

Инсайдер Бретт Сигел не подтверждает эту информацию. По его словам, фронт-офисы этих организаций отрицают какой-либо диалог с «Нетс» по возможной сделке с участием Портера.

В НБА считают, что «Бруклин» может обменять лидера своей команды, который выводит «Нетс» из числа главных претендентов на самые высокие драфт-пики. Клуб поднялся уже на 25-е место в «регулярке» и идет с результатом 6-4 в последних 10 матчах.