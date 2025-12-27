Подкастер Джейсон Тимпф: «Если «Лейкерс» оставят рулить Пелинку, который не понимает современную НБА, то Лука запросит обмен»
Подкастер Джейсон Тимпф считает, что главная проблема «Лейкерс» заключается в работе главы офиса Роба Пелинки, который не может собрать адекватный реалиям современной НБА состав.
«Для достижения успеха в современной НБА команде необходимо обладать атлетизмом и снайперским потенциалом. Но получается так, что нынешний ростер «Лейкерс» напрочь лишен как первого, так и второго.
Считаю, что «Лейкерс» следует уволить Роба Пелинку до дедлайна. За все годы, когда он находится у руля, контролирует баскетбольные операции, он ни разу не подавал никаких признаков понимания работы современной НБА. За все это время он так и не создал узнаваемую команду с собственной идентичностью. Клуб должен расстаться с ним, пока не стало слишком поздно.
Если «Лейкерс» оставят Пелинку рулить этим судном, то через пару лет Лука Дончич запросит обмен», – заявил Тимпф.