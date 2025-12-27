Подкастер Джейсон Тимпф: «Если «Лейкерс» оставят рулить Пелинку, который не понимает современную НБА, то Лука запросит обмен»

Журналист назвал условие, при котором «Лейкерс» могут потерять Дончича.

Подкастер Джейсон Тимпф считает, что главная проблема «Лейкерс» заключается в работе главы офиса Роба Пелинки , который не может собрать адекватный реалиям современной НБА состав.

«Для достижения успеха в современной НБА команде необходимо обладать атлетизмом и снайперским потенциалом. Но получается так, что нынешний ростер «Лейкерс» напрочь лишен как первого, так и второго.

Считаю, что «Лейкерс» следует уволить Роба Пелинку до дедлайна. За все годы, когда он находится у руля, контролирует баскетбольные операции, он ни разу не подавал никаких признаков понимания работы современной НБА. За все это время он так и не создал узнаваемую команду с собственной идентичностью. Клуб должен расстаться с ним, пока не стало слишком поздно.

Если «Лейкерс » оставят Пелинку рулить этим судном, то через пару лет Лука Дончич запросит обмен», – заявил Тимпф.