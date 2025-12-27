Пол Пирс о Дрэймонде Грине: «Лидер не бросает свою команду»

Пол Пирс осудил скандальную выходку Дрэймонда Грина.

Чемпион НБА, ныне эксперт Пол Пирс поделился мнением о перепалке форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина с главным тренером Стивом Керром, после которой ветеран встал со скамейки и ушел в раздевалку.

«Нельзя бросать команду. Какими бы ни были эмоции. Ты лидер, Дрэймонд. Нет, нет, ты не просто какой-то там лидер. Ты ведь истинный Лидер, с большой буквы.

В хорошие и плохие времена ты остаешься на своем месте. Ты обязан контролировать ситуацию. Как лидер, ты должен сказать: «Дайте мне пережить это, справиться с моментом». Ты не можешь потерять лицо. Потому что все смотрят на тебя, ты пример. Твоя команда следует за тобой, за всем, что ты делаешь, бро.

Я бы еще понял такое поведение в молодом возрасте, но не сейчас. Организация не потерпит от тебя такого сейчас, когда ты стал возрастным игроком. Ветераны нужны для другого, особенно с учетом того, что не производят прежний эффект на площадке», – заявил Пирс.