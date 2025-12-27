61 очко Лаури Маркканена и Кейонте Джорджа на двоих помогло «Юте» обыграть «Детройт»

Маркканен и Джордж набрали 61 очко на двоих в победной игре с «Пистонс».

Форвард Лаури Маркканен и защитник Кейонте Джордж принесли «Юте» 61 очко на двоих и помогли «Джаз» обыграть лидера Восточной конференции – «Детройт» (131:129).

На счету Джорджа победное попадание за 2,1 секунды до конца, а также 31 очко (12 из 22 с игры, 5 из 10 трехочковых и 2 из 2 штрафных), 7 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Маркканен добавил 30 очков, реализовав 8 из 18 бросков с игры, 4 из 7 из-за дуги и 10 из 10 с линии. В активе финна также 4 подбора, 4 передачи и 1 перехват.

«Юте» удалось вырваться вперед на 15 очков по ходу третьей четверти. «Детройт » ликвидировал отставание в заключительной 12-минутке, но Джордж решил исход встречи на последних секундах.