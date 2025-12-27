Брук Лопес стал третьим игроком в истории НБА, забившим 9 трехочковых за матч в возрасте 37 лет и старше
Лопес попал в элитный список игроков, забив 9 трехочковых.
В победном матче против «Портленда» (119:103) центровой «Клипперс» Брук Лопес набрал 31 очко, реализовав 9 из 16 бросков с игры, рекордные за карьеру 9 из 14 трехочковых и 4 из 4 штрафных.
Это выступление позволило Лопесу попасть в список игроков, которые забивали 9+ трехочковых за матч после достижения 37 лет. Центровой присоединился к Леброну Джеймсу (которому это удавалось дважды) и Стефену Карри (четырежды).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
