  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брук Лопес стал третьим игроком в истории НБА, забившим 9 трехочковых за матч в возрасте 37 лет и старше
Видео
4

Брук Лопес стал третьим игроком в истории НБА, забившим 9 трехочковых за матч в возрасте 37 лет и старше

Лопес попал в элитный список игроков, забив 9 трехочковых.

В победном матче против «Портленда» (119:103) центровой «Клипперс» Брук Лопес набрал 31 очко, реализовав 9 из 16 бросков с игры, рекордные за карьеру 9 из 14 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Это выступление позволило Лопесу попасть в список игроков, которые забивали 9+ трехочковых за матч после достижения 37 лет. Центровой присоединился к Леброну Джеймсу (которому это удавалось дважды) и Стефену Карри (четырежды).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
logoКлипперс
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoСтефен Карри
logoБаскетбол - видео
logoБрук Лопес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай Ленард досрочно прекратил общение с журналистами, когда его несколько раз спросили о пролитом коктейле
23 декабря, 04:58
Ивица Зубац выбыл на 3 недели с растяжением голеностопа
22 декабря, 04:49
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк провел встречу с фанатами, но попросил не снимать ее
20 декабря, 13:30Видео
Главные новости
Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию
7 минут назадВидео
Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»
25 минут назад
«Нетс» подписали двусторонний контракт с форвардом Чейни Джонсоном
34 минуты назад
Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»
сегодня, 13:53
Бывший центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк пытался скрытно перейти в G-лигу этим летом
сегодня, 13:37
В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна
сегодня, 13:17
«Бакс», «Пистонс» и «Уорриорз» отрицают какие-либо переговоры с «Бруклином» по поводу Майкла Портера
сегодня, 13:05
Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»
сегодня, 12:39
«Майами» не впечатлило ни одно предложение «Лейкерс» по Эндрю Уиггинсу
сегодня, 12:15
«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий «Виртуса» Карсен Эдвардс получил растяжение правого голеностопа в игре против «Олимпиакоса»
56 секунд назад
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
47 минут назад
«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире
сегодня, 14:12
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором» и другие матчи
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Удине»
сегодня, 09:04
Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 09:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» сыграет с «Веной»
сегодня, 09:21
Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал миноритарным владельцем «Виллербана»
сегодня, 11:33
Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:21