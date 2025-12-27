3

Айзейя Томас согласен на выступление в Евролиге: «Хочу играть»

Айзейя Томас может перебраться в Европу.

Двукратный участник Матча звезд НБА Айзейя Томас написал в социальных сетях, что готов на переезд в Европу.

«Думаю о переходе в клуб Евролиги… Я просто хочу играть в баскетбол», – пишет экс-игрок «Селтикс».

На пост Томаса отреагировал экс-игрок Евролиги и НБА Малкольм Дилейни: «Веселуха, бро. Здесь лучшая баскетбольная атмосфера во всем мире».

36-летний Томас ранее заявил, что чувствует в себе силы на последний сезон. Баскетболист так и не получил предложений от клубов НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Айзейи Томаса
