Бросок Кейонте Джорджа за 2,1 секунды до конца стал победным для «Юты» в матче с «Детройтом»

Кейонте Джордж принес «Джаз» победу над «Пистонс».

Защитник «Юты» Кейонте Джордж стал главным героем игры против лидирующего на Востоке «Детройта », забив флоатер при равном счете за 2,1 секунды до конца.

Лидер «Пистонс» Кейд Каннингем смазал дальнюю попытку в последней атаке матча.

По итогам встречи на счету 22-летнего Джорджа 31 очко (12 из 22 с игры, 5 из 10 трехочковых, 2 из 2 штрафных), 7 подборов и 8 передач.