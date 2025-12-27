5

Билл Симмонс: «У «Уорриорз» нет шансов на титул. Обменяйте Карри в родной «Шарлотт»

Билл Симмонс предложил «Уорриорз» Стефена Карри.

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что «Уорриорз» пришло время расстаться со Стефеном Карри, который вырос в Шарлотт.

«Мне не хочется обменивать Стефена Карри на Рождество. И все же он вырос в Шарлотт, его отец живет там, есть фотографии, где он в детстве играет на местной площадке. Сам он всегда шутил о том, что закончит карьеру именно в этом городе.

Сильно сомневаюсь, что у нынешней команды «Уорриорз» есть хоть какие-то шансы. Всего пару дней назад мы увидели Дрэймонда Грина во всей красе. Может, просто взять Ламело и кучу драфт-пиков, отправить Карри обратно в Шарлотт, и двигаться дальше?» – предложил журналист.

