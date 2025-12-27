Баркли призвал «Даллас» к «полной перестройке», Кенни Смит не согласился

Ведущие ESPN поделились разными путями развития «Мэверикс».

Легенда НБА Чарльз Баркли во время эфира ESPN призвал «Даллас» приступить к «полной перестройке».

«Пришло время провести полную перестройку в «Мэверикс». Они не входят в четверку лучших команд на Западе. Не их уровень», – заявил Баркли.

Коллега Баркли Кенни Смит не согласился, сказав, что для развития Купера Флэгга будет полезно присутствие Кайри Ирвинга и Энтони Дэвиса.

«Ему бы не помешало зайти в лигу примерно так, как это было с Дюрэнтом.

Кевин пришел в команду с Рэем Алленом в самом разгаре карьеры. Да, Флэгг уже набирает 27-29 очков, но когда рядом есть Эй Ди и Кайри становится гораздо легче. Это снимает давление, против него не ставят дабл-тим каждый вечер. Все эти вещи, которые могли бы затормозить рост», – отметил экс-игрок НБА и эксперт.