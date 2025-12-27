5

Кендрик Перкинс: «Вембаньяма хотел драки, но Холмгрен уклонился. Он был мягким»

Кендрик Перкинс назвал Чета Холмгрена «мягким».

Бывший игрок НБА и эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена после очередного поражения от «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

«Хочу остановиться на Холмгрене. Он сыграл слишком мягко в этом противостоянии. Виктор Вембаньяма хотел драки. Чет уклонился от этой борьбы.

Ему следует показать себя с другой стороны в следующий раз, когда они сыграют против «Сперс». Возможно, это будет в плей-офф, но он должен показать себя с лучшей стороны. Сейчас «Сперс» просто издеваются над «Тандер» и заставляют их выглядеть слабыми», – считает чемпион НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoЧет Холмгрен
logoВиктор Вембаньяма
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoКендрик Перкинс
logoСан-Антонио
