Комментатор Ян Игл произнес двусмысленную фразу об Эджкомбе и Макси во время трансляции

Слова комментатора НБА во время трансляции обсуждаются в сети.

Известный комментатор НБА Ян Игл во время трансляции матча «Буллс» – «Сиксерс» на Amazon Prime произнес двусмысленную фразу об игре дуэта гостей Ви Джей ЭджкомбТайриз Макси.

«На протяжении всей игры они пытаются выжать максимум [edgemaxxing] из ситуации», — сказал Игл.

На сленге слово «edgemaxxing» означает действие сексуального характера, на что обратили внимание пользователи соцсетей.

