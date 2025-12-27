Эйс Бэйли не вышел на вторую половину игры с «Детройтом» из-за травмы

Бэйли получил повреждение в матче против «Пистонс».

Новичок «Юты» Эйс Бэйли покинул площадку матча против «Детройта» в первой половине игры из-за растяжения левого бедра и не вернулся после перерыва.

Форвард «Джаз» не набрал очков за 11 минут на паркете, но в среднем за сезон пятый номер драфта этого года набирает 10,7 очка. В четырех предыдущих играх подряд он набирал более 10 очков и часто оставался на площадке в решающие моменты матчей.

Форвард Брайс Сенсабо вышел в стартовой пятерке во второй половине вместо Бэйли.