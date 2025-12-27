0

Эйс Бэйли не вышел на вторую половину игры с «Детройтом» из-за травмы

Бэйли получил повреждение в матче против «Пистонс».

Новичок «Юты» Эйс Бэйли покинул площадку матча против «Детройта» в первой половине игры из-за растяжения левого бедра и не вернулся после перерыва.

Форвард «Джаз» не набрал очков за 11 минут на паркете, но в среднем за сезон пятый номер драфта этого года набирает 10,7 очка. В четырех предыдущих играх подряд он набирал более 10 очков и часто оставался на площадке в решающие моменты матчей.

Форвард Брайс Сенсабо вышел в стартовой пятерке во второй половине вместо Бэйли.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Associated Press
logoЮта
травмы
logoНБА
logoБрайс Сенсабо
logoЭйс Бэйли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уилл Харди об Айзейе Коллиере: «Команды понимают, что не могут опекать его в одиночку»
25 декабря, 15:44
«Юта» видит Уилла Харди своим тренером на долгие годы
23 декабря, 13:29
Уилл Харди: «Я еще не видел, чтобы Эйс Бэйли нервничал»
1 декабря, 14:25
Главные новости
Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию
6 минут назадВидео
Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»
24 минуты назад
«Нетс» подписали двусторонний контракт с форвардом Чейни Джонсоном
33 минуты назад
Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»
сегодня, 13:53
Бывший центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк пытался скрытно перейти в G-лигу этим летом
сегодня, 13:37
В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна
сегодня, 13:17
«Бакс», «Пистонс» и «Уорриорз» отрицают какие-либо переговоры с «Бруклином» по поводу Майкла Портера
сегодня, 13:05
Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»
сегодня, 12:39
«Майами» не впечатлило ни одно предложение «Лейкерс» по Эндрю Уиггинсу
сегодня, 12:15
«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
46 минут назад
«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире
сегодня, 14:12
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором» и другие матчи
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Удине»
сегодня, 09:04
Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 09:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» сыграет с «Веной»
сегодня, 09:21
Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал миноритарным владельцем «Виллербана»
сегодня, 11:33
Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:21
Диллон Брукс сказал судье не прикасаться к нему и получил технический
сегодня, 07:26Видео