Сэм Митчелл о Дончиче: «Не может играть без мяча»

Экс-тренер НБА Сэм Митчелл раскритиковал Луку Дончича.

Бывший тренер НБА Сэм Митчелл критически отозвался об игровом стиле суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича.

«Дончич не может играть без мяча. Он не делает рывков, не открывается, не ставит заслоны. Он отлично играет с мячом, но не делает ничего, чтобы улучшить игру товарищей по команде, когда мяча в его руках нет. Проблема «Лейкерс» в том, что Остин Ривз и Леброн Джеймс такие же: им нужен мяч, потому что они не хотят делать сложные вещи, такие как пасы, рывки, открывания и постановка заслонов.

Причина, по которой мы так высоко оцениваем Стефа Карри, не в том, что он выдающийся традиционный первый номер. В среднем по карьере он раздает от четырех с половиной до пяти результативных передач за игру. Но Стеф Карри не чурается сложных вещей. Он постоянно делает рывки и двигается без мяча, а когда ты топовый игрок и открываешься на ускорении, кто-то обязательно последует за тобой», – считает 62-летний Митчелл.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SiriusXM NBA Radio
