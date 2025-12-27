Сэм Митчелл о Дончиче: «Не может играть без мяча»

Экс-тренер НБА Сэм Митчелл раскритиковал Луку Дончича.

«Дончич не может играть без мяча. Он не делает рывков, не открывается, не ставит заслоны. Он отлично играет с мячом, но не делает ничего, чтобы улучшить игру товарищей по команде, когда мяча в его руках нет. Проблема «Лейкерс» в том, что Остин Ривз и Леброн Джеймс такие же: им нужен мяч, потому что они не хотят делать сложные вещи, такие как пасы, рывки, открывания и постановка заслонов.

Причина, по которой мы так высоко оцениваем Стефа Карри , не в том, что он выдающийся традиционный первый номер. В среднем по карьере он раздает от четырех с половиной до пяти результативных передач за игру. Но Стеф Карри не чурается сложных вещей. Он постоянно делает рывки и двигается без мяча, а когда ты топовый игрок и открываешься на ускорении, кто-то обязательно последует за тобой», – считает 62-летний Митчелл.