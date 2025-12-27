  • Спортс
  Джон Уолл о «Кливленде»: «Им нужны серьезные изменения. Митчелл и Гарлэнд не ладят в задней линии, а Мобли и Аллен – слишком мягкие»
Джон Уолл о «Кливленде»: «Им нужны серьезные изменения. Митчелл и Гарлэнд не ладят в задней линии, а Мобли и Аллен – слишком мягкие»

Уолл выразил свое мнение о «Кэвальерс».

Экс-игрок НБА Джон Уолл считает, что «Кливленду» пора перетряхивать состав.

«Им нужны серьезные изменения. Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд не ладят в задней линии, а Эван Мобли и Джарретт Аллен – слишком мягкие. Им не хватает стойкости, бойцовского характера, который необходим в играх против таких жестких команд, как «Пистонс» или «Никс», – заявил Уолл.

В рождественском матче «Кэвс» упустили 17-очковое преимущество над «Нью-Йорком» в четвертой четверти и проиграли со счетом 124:126.

Команда, считавшаяся одним из претендентов на чемпионство перед стартом сезона, идет на 7-й строчке Востока с результатом 17-15.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
