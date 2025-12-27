4

«Уорриорз» связывались с «Нетс» по поводу обмена Майкла Портера

«Голден Стэйт» интересен игрок «Бруклина».

«Уорриорз» входят в число команд, которые интересуются форвардом «Нетс» Майклом Портером. В приведенном журналистом Эваном Сайдери списке также «Бакс» и «Пистонс».

Калифорнийцы вместе с конкурентами связывались с «Бруклином» по поводу возможного обмена. Считается, что клуб готов к сделке, чтобы повысить ценность своего драфт-пика.

В сезоне-25/26 27-летний Портер в среднем набирает 25,7 очка, 7,3 подбора, 3,2 передачи, 0,9 перехвата и 0,2 блок-шота за игру при 40,1% из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эвана Сайдери
