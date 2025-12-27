Кон Книппел получил травму голеностопа в матче с «Мэджик»

Новичок «Шарлотт» Кон Книппел получил травму правого голеностопа во второй четверти победного матча против «Орландо» (120:105).

Рентгеновские снимки лодыжки легкого форварда показали отсутствие перелома. Теперь его состояние будет оценено повторно после возвращения команды в Шарлотт.

20-летний баскетболист набрал 16 очков, все в первой четверти, реализовав все четыре своих трехочковых броска. До этого матча его средние показатели составляли 19,4 очка, 5,4 подбора и 3,5 передачи за игру.