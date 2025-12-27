Остин Ривз пропустит как минимум один месяц из-за травмы

Свингмен «Лейкерс » Остин Ривз в пятницу прошел МРТ-обследование левой икроножной мышцы, которое выявило растяжение 2-й степени.

27-летний Ривз пропустит примерно 4 недели, после чего будет проведено повторное обследование.

Ривз недавно пропустил 3 игры из-за легкого растяжения икроножной мышцы левой ноги, но это отдельная травма от той, которую он получил в Рождество в первой половине матча против «Рокетс».

Остин проводит лучший сезон в карьере, показывая рекордные для себя средние результаты по очкам (26,6), передачам (6,3) и подборам (5,2) за игру.