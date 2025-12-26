«Плохая первая игра». Фанаты «Партизана» освистали Паркера и Джонса в дебютном проигранном матче Пеньярройи и Пэйна

Дебют Пеньярройи и Пэйна в сербском «Партизане» оказался тяжелым.

«Партизан » крупно проиграл «Маккаби » в Евролиге у себя дома (87:112). Матч стал дебютным для главного тренера Жоана Пеньярройи и защитника Кэмерона Пэйна .

Пэйн набрал 15 очков (5 из 8 с игры, 4 из 6 из-за дуги) и 6 передач за 24,1 минуты, став самым результативным в своей команде.

Перед игрой во время представления своих игроков трибуны освистали Джабари Паркера и Тайрика Джонса , заставив последнего после матча устроить перепалку с ними.

Паркер не получил игрового времени.

«Плохая первая игра для меня. Но моя работа требует спокойствия. Мне нужно время, чтобы все проанализировать. 2-3 недели на полную оценку, после которой мы с руководителями обсудил ситуацию и последствия. Сейчас сложно быть оптимистичным.

Нам придется изменить всю психологию команды. От игроков до тренерского штаба», – заключил Пеньярройя.