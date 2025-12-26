Джеймс Уайзмен был снова отчислен из «Индианы» в результате подписания Майки Поттера

«Пэйсерс» подписали Поттера и отчислили Уайзмена.

«Индиана» официально сообщила о подписании форварда Майки Поттера (27 лет, 206 см). Бигмен получил негарантированный контракт.

Для заключения контракта команда была вынуждена отчислить защитника Гаррисона Мэтьюза .

Также место в составе потерял выступавший на 10-дневном контракте центровой Джеймс Уайзмен . Баскетболист заключил временное соглашение 20 декабря и успел провести 3 матча, набирая в среднем 3 очка, 1,3 подбора и 1 передачу за 13 минут.