Джеймс Уайзмен был снова отчислен из «Индианы» в результате подписания Майки Поттера
«Пэйсерс» подписали Поттера и отчислили Уайзмена.
«Индиана» официально сообщила о подписании форварда Майки Поттера (27 лет, 206 см). Бигмен получил негарантированный контракт.
Для заключения контракта команда была вынуждена отчислить защитника Гаррисона Мэтьюза.
Также место в составе потерял выступавший на 10-дневном контракте центровой Джеймс Уайзмен. Баскетболист заключил временное соглашение 20 декабря и успел провести 3 матча, набирая в среднем 3 очка, 1,3 подбора и 1 передачу за 13 минут.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы»
