  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин: «Предупреждал команду – нельзя расслабляться, нужно включаться с первых секунд»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин: «Предупреждал команду – нельзя расслабляться, нужно включаться с первых секунд»

Сергей Козин прокомментировал провал в игре с «Самарой».

«Пари НН» на своей арене отдал «Самаре» ее первую победу в сезоне (71:79). Гости приехали без трех своих ведущих баскетболистов.

«Поздравляем команду из Самары с победой. Видимо, сегодня они сильнее хотели победить. Я предупреждал свою команду об их составе. Несмотря на отсутствие трёх ключевых игроков, нельзя расслабляться, нужно включаться в игру с первых секунд. Видимо, в начале мы где-то недодали, позволили сопернику почувствовать ритм игры.

Уже в первой четверти мы оказались в минусе, пропустили тридцать три очка, и после такого старта вернуться в игру очень сложно», – заключил главный тренер Сергей Козин.

Хозяева были близки к камбэку в заключительной четверти, выиграв ее 18:5, но времени им уже не хватило.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пари НН»
logoЕдиная лига ВТБ
Сергей Козин
logoБК Пари Нижний Новгород
logoСамара
