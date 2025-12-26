0

Форвард «Самары» Данила Чикарев: «Очень рады победе, играли на пределе!»

«Самара» одержала первую победу в матче без своих лидеров.

«Самара» сумела прервать серию неудач и одержала первую победу в сезоне-2025/26. В выездном матче против «Пари НН» (79:71) не принимали участие все три лидера команды по результативности – Никита Михайловский, Михаил Кулагин и Дмитрий Чебуркин.

Гости чуть не упустили победу в заключительной четверти (5:18), но смогли продержаться до финальной сирены.

«Очень рады победе! У нас есть определенные проблемы с составом, но сегодня «Самара» показала хороший баскетбол, заставила «Нижний» промахиваться. Мы шли в атаку до последней секунды, бросали из сложных позиций, где-то не забросили из-под кольца, но играли на пределе!» – поделился форвард Данила Чикарев (8 + 5 подборов).

«Сейчас для нас очень важна была эта победа. Важно было показать всем, что мы можем побеждать. Конечно, есть трудности, но мы стараемся их преодолевать. Это была хорошая, конкурентная победа над сильным соперником. Еще раз поздравляю команду и наших болельщиков», – заключил главный тренер Владислав Коновалов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Самары»
logoМихаил Кулагин
Данила Чикарев
Дмитрий Чебуркин
logoСамара
logoБК Пари Нижний Новгород
logoВладислав Коновалов
logoНикита Михайловский
logoЕдиная лига ВТБ
