Проблемы с травмами бедра у Даррина Питерсона могут повлиять на расстановку сил на драфте-2026

Даррин Питерсон пропускает игры из-за травм.

Защитник Канзаса Даррин Питерсон считался фаворитом драфта-2026 НБА на ранней стадии сезона. Проблемы со здоровьем у игрока могут повлиять на расстановку сил среди будущих первых номеров.

Питерсон смог пока что отыграть только 4 матча, набирая 19,3 очка, 3,8 подбора и 2,8 передачи при 42,3% точности из-за дуги. Защитник не играет с 13 декабря.

У баскетболиста уже были проблемы с квадрицепсом и задней поверхностью бедра.

«Его семья приняла решение, с которым я полностью согласен, что он должен быть готов на все 100% перед возвращением», – поделился главный тренер Билл Селф.

«Травмы никогда не помешают его выбору на драфте. Надо просто посоветоваться со своими медиками. Если ситуация не будет критической, он уйдет в Топ-2», – обрисовал ситуацию один скаут НБА.

«Питерсону нужно возвращаться на площадку. И как можно быстрее», – высказал альтернативную позицию скаут другого клуба.

Среди ряда букмекеров шансы Эй Джей Дибанцы на 1-й номер стали лидирующими.