«Портленд» постарается обменять Роберта Уильямса до дедлайна

Роберт Уильямс является кандидатом на обмен из «Блэйзерс».

Позиция центрового «Портленда» укомплектована Донованом Клинганом и Ян Ханьсэнем. 28-летний Роберт Уильямс рассматривается организацией в качестве срочного торгового актива.

Уильямс, испытывающий проблемы с постоянными травмами, отыграл 19 матчей в этом сезоне, набирая 6,1 очка, 5,9 подбора и 1,5 блок-шота за 15,7 минуты в среднем.

Среди возможных претендентов на игрока уже назывался «Голден Стэйт», ищущий варианты укрепления передней линии.

Уильямс проводит последний сезон по текущему контракту с зарплатой в 13,3 миллиона долларов.