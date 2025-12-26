Энтони Дэвис пропустит несколько матчей из-за легкой травмы паха

Энтони Дэвис снова выбыл из состава «Далласа».

Центровой «Мэверикс» Энтони Дэвис получил травму паха в начале второй четверти рождественской игры против «Голден Стэйт ». Его команда уступила – 116:126.

Травма признана не слишком серьезной, Дэвис пропустит несколько матчей. Его состояние будет оцениваться в ежедневном режиме, но клуб собирается с осторожностью подходить к его восстановлению.

Центровой считается одним из основных торговых активов команды.

В этом сезоне Дэвис отыграл 16 матчей. Его команда идет с результатом 8-8 с ним на площадке и 4-12 без него.