Энтони Дэвис пропустит несколько матчей из-за легкой травмы паха
Энтони Дэвис снова выбыл из состава «Далласа».
Центровой «Мэверикс» Энтони Дэвис получил травму паха в начале второй четверти рождественской игры против «Голден Стэйт». Его команда уступила – 116:126.
Травма признана не слишком серьезной, Дэвис пропустит несколько матчей. Его состояние будет оцениваться в ежедневном режиме, но клуб собирается с осторожностью подходить к его восстановлению.
Центровой считается одним из основных торговых активов команды.
В этом сезоне Дэвис отыграл 16 матчей. Его команда идет с результатом 8-8 с ним на площадке и 4-12 без него.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости