«Хорошо, что у них все получается, но я просто хочу играть». Кэм Томас выйдет на площадку в следующем матче «Нетс»
Кэм Томас вернется в состав «Бруклина» в игре с «Миннесотой».
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес сообщил, что защитник Кэм Томас примет участие в матче против «Миннесоты». Ранее медицинский штаб команды дал разрешение игроку на полноценную активность на площадке.
Томас не играл с начала ноября.
«Просто хочу вернуться на паркет и играть. В смысле, я рад, что у них все хорошо получается. Но я просто хочу играть», – заявил Томас на вопрос о влиянии последних успехов «Бруклина» на его игровую мотивацию.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брайана Льюиса
