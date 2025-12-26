«Хорошо, что у них все получается, но я просто хочу играть». Кэм Томас выйдет на площадку в следующем матче «Нетс»

Кэм Томас вернется в состав «Бруклина» в игре с «Миннесотой».

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес сообщил, что защитник Кэм Томас примет участие в матче против «Миннесоты». Ранее медицинский штаб команды дал разрешение игроку на полноценную активность на площадке.

Томас не играл с начала ноября.

«Просто хочу вернуться на паркет и играть. В смысле, я рад, что у них все хорошо получается. Но я просто хочу играть», – заявил Томас на вопрос о влиянии последних успехов «Бруклина » на его игровую мотивацию.