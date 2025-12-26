8

«Гонка за MVP». Уникальный трипл-дабл Николы Йокича укрепил его позиции на вершине рейтинга

Никола Йокич продолжает лидировать в рейтинге от НБА.

Никола Йокич набрал 56+16+15 в рождественском победном матче. «Оклахома» и Шэй Гилджес-Александер в 3-й раз подряд уступили «Сперс». Это сочетание позволило Николе Йокичу закрепиться на верхней позиции в рейтинге с условным отрывом от преследователей. Топ-7 остался без изменений, в самой гонке в этот раз нет новых лиц.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Никола ЙокичДенвер», место в последнем рейтинге – 1);

  2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);

  3. Лука ДончичЛейкерс», 3);

  4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 4);

  5. Кейд КаннингемДетройт», 5);

  6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 6);

  7. Джейлен Браун («Бостон», 7);

  8. Энтони Эдвардс («Миннесота», 9);

  9. Тайриз Макси («Филадельфия», 10);

  10. Алперен Шенгюн («Хьюстон», 8).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
