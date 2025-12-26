«Гонка за MVP». Уникальный трипл-дабл Николы Йокича укрепил его позиции на вершине рейтинга

Никола Йокич продолжает лидировать в рейтинге от НБА.

Никола Йокич набрал 56+16+15 в рождественском победном матче. «Оклахома» и Шэй Гилджес-Александер в 3-й раз подряд уступили «Сперс». Это сочетание позволило Николе Йокичу закрепиться на верхней позиции в рейтинге с условным отрывом от преследователей. Топ-7 остался без изменений, в самой гонке в этот раз нет новых лиц.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com: