«Гонка за MVP». Уникальный трипл-дабл Николы Йокича укрепил его позиции на вершине рейтинга
Никола Йокич продолжает лидировать в рейтинге от НБА.
Никола Йокич набрал 56+16+15 в рождественском победном матче. «Оклахома» и Шэй Гилджес-Александер в 3-й раз подряд уступили «Сперс». Это сочетание позволило Николе Йокичу закрепиться на верхней позиции в рейтинге с условным отрывом от преследователей. Топ-7 остался без изменений, в самой гонке в этот раз нет новых лиц.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Никола Йокич («Денвер», место в последнем рейтинге – 1);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);
Лука Дончич («Лейкерс», 3);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 4);
Кейд Каннингем («Детройт», 5);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 6);
Джейлен Браун («Бостон», 7);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 9);
Тайриз Макси («Филадельфия», 10);
Алперен Шенгюн («Хьюстон», 8).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
