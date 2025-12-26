  • Спортс
Дэвид Адельман о рождественской победе «Денвера»: «Через 20 лет, когда будут показывать повтор этой игры, открою пиво и посмотрю»

Дэвид Адельман назвал игру против «Миннесоты» исторической.

На Рождество «Денвер» и «Миннесота» подарили зрителям матч с камбэками (142:138), закончившийся в овертайме с рекордным трипл-даблом Николы Йокича.

«Бывал на стороне проигравших в таких матчах. Через 20 лет, когда будут показывать повтор, открою пиво и посмотрю. Иногда в таких случаях приходится срочно переключать канал.

Бросок Энтони Эдвардса (на овертайм) был невероятен, но я считаю, что мы неплохо отзащищались.

Даже проигрывая в овертайме (115:124 за 3 минуты до конца после рывка «Миннесоты» 17:2) я не верил, что все кончено, из-за того как складывался матч и действий звездных игроков на площадке. Казалось, что нужен просто один небольшой толчок, чтобы вернуться в игру», – описал свои впечатления от матча главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Denver Post
