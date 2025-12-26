Никола Йокич о главном изменении в своей игре: «Перестал срываться и тратить энергию на общение с арбитрами»

Никола Йокич прокомментировал победу над «Миннесотой».

«Денвер » справился с «Тимбервулвз» в овертайме – 142:138. На счету центрового Николы Йокича исторический трипл-дабл – 56+16+15.

«Не верю в принципиальные соперничества или какую-то вражду. Для меня это была просто обычная игра.

Эта команда никогда не сдается. У нас много травмированных, пришлось действовать «маленьким» составом. Тяжелый матч и борьба все 53 минуты», – заключил Йокич.

Трехкратного MVP лиги спросили об изменениях в игре, которые позволили ему и дальше прогрессировать в этом сезоне.

«Главным для меня стало то, что я перестал постоянно общаться с судьями. Нет, я буду с ними разговаривать вообще, но больше не трачу энергию и не срываюсь из-за того, что не могу изменить», – признался баскетболист.