Пейтон Уотсон о рекордном трипл-дабле Николы Йокича: «Надоело делать вид, что не удивлен. Это меня по-настоящему поразило»

Пейтон Уотсон: всем нужно внимательно наблюдать за Николой Йокичем.

Центровой «Денвера » Никола Йокич набрал 56+16+15, продемонстрировав уникальную статистическую линейку в победной рождественской игре против «Миннесоты». Защитник Пейтон Уотсон прокомментировал свои впечатления от выступления одноклубника.

«Мы были свидетелями исторического момента. Такое не повторяется. Мы можем никогда не увидеть ничего подобного. Всем надо внимательно наблюдать за Йокичем.

Ребята, мне надоело делать вид, что я не удивлен. Это меня по-настоящему поразило. Нельзя и дальше спокойно относиться к тому, что этот парень делает в каждом матче. Это абсолютно невероятно», – заявил Уотсон .