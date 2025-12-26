Кэм Томас получил разрешение на полноценные тренировки
Кэм Томас приближается к возвращению на площадку.
Защитник Кэм Томас не играет с начала ноября. Без него «Бруклин» добился результата 9-12 и одержал 2 победы подряд в последних матчах.
Томас получил разрешение медиков и приступил к полноценным тренировкам с сегодняшнего дня.
Игрок выйдет на рынок свободных агентов этим летом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брайана Льюиса
