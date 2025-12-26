Кэм Томас получил разрешение на полноценные тренировки

Кэм Томас приближается к возвращению на площадку.

Защитник Кэм Томас не играет с начала ноября. Без него «Бруклин » добился результата 9-12 и одержал 2 победы подряд в последних матчах.

Томас получил разрешение медиков и приступил к полноценным тренировкам с сегодняшнего дня.

Игрок выйдет на рынок свободных агентов этим летом.