Стеф Карри: «Забываешь, насколько молод Купер Флэгг, из-за его влияния на игру»

Стеф Карри прокомментировал рождественскую встречу с Купером Флэггом.

1-й номер драфта-2025 форвард Купер Флэгг («Даллас ») закончил проигранный матч против «Голден Стэйт » с 27+6+5.

«Настоящий баскетболист. Боец. Забываешь, насколько он молод (19 лет), из-за его влияния на игру. Будущее НБА в надежных руках.

Рад, что уже в первый год у него случился такой опыт при ярких софитах», – поделился впечатлениями от встречи Стеф Карри .