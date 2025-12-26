Стеф Карри: «Забываешь, насколько молод Купер Флэгг, из-за его влияния на игру»
Стеф Карри прокомментировал рождественскую встречу с Купером Флэггом.
1-й номер драфта-2025 форвард Купер Флэгг («Даллас») закончил проигранный матч против «Голден Стэйт» с 27+6+5.
«Настоящий баскетболист. Боец. Забываешь, насколько он молод (19 лет), из-за его влияния на игру. Будущее НБА в надежных руках.
Рад, что уже в первый год у него случился такой опыт при ярких софитах», – поделился впечатлениями от встречи Стеф Карри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
