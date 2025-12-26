Карлес Дуран официально стал главным тренером «Мерсина»

«Мерсин» объявил о контракте с Карлесом Дураном.

49-летний испанский специалист Карлес Дуран официально возглавил турецкий «Мерсин». Тренер сменил в этой должности Джана Сервима.

Клуб идет на 13-м месте в турецком чемпионате с результатом 3-9 и пока что продолжает выступление в Лиге чемпионов, заняв второе место в группе G.