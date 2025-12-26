В 20-х годах Никола Йокич входит в Топ-2 по очкам, передачам, подборам, перехватам и показателю «плюс/минус»

Никола Йокич проводит статистически исключительное десятилетие.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич показывает непревзойденную статистику. В этом десятилетии серб входит в Топ-2 НБА по очкам (1), передачам (2), подборам (2), перехватам (1) и показателю «плюс/минус» (1).

Ни один другой баскетболист не попадает в Топ-10 более чем в 3 категориях из 6 основных (включая блок-шоты).