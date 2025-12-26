«Индиана» подпишет бигмена Майку Поттера и отчислит Гаррисона Мэтьюза
Майка Поттер присоединится к «Пэйсерс».
206-сантиметровый форвард Майка Поттер (27 лет) получит негарантированный контракт в «Индиане». Команда нуждалась в укреплении передней линии из-за травм Айзейи Джексона и Тони Брэдли.
Поттер набирал 4,3 очка и 4,3 подбора за 18,5 минуты в прошлом сезоне в 38 матчах за «Юту».
Ради его подписания клуб отчислит защитника Гаррисона Мэтьюза, получившего место в команде в середине декабря.
