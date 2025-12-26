1

«Барс-РГЭУ», скорее всего, не сможет продолжить выступление в Суперлиге

«Барс-РГЭУ» может сняться с чемпионата Суперлиги.

Клуб из Ростова-на-Дону «Барс-РГЭУ» может завершить выступление в Суперлиге в январе, об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Команда идет на последнем месте в «регулярке» с результатом 0-13 в свой 3-й сезон на уровне 2-го дивизиона.

Клуб столкнулся с проблемами с финансированием из-за сокращения субсидий от области.

11 игроков, включая Максима Ткаченко, Алексея Вздыхалкина, Максима Кривошеева, Дмитрия Незванкина, Егора Сычкова и Сергея Полстянова, окажутся в этом случае на рынке свободных агентов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
суперлига Россия
происшествия
logoМаксим Кривошеев
Егор Сычков
Дмитрий Незванкин
Максим Ткаченко
logoАлексей Вздыхалкин
Сергей Полстянов
