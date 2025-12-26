  • Спортс
«Уралмаш» завершит сотрудничество с Олегом Акрамовым, форвард будет выступать в Уфе за «Динамо»

Олег Акрамов переберется в Суперлигу.

22-летний форвард Олег Акрамов перешел из системы ЦСКА в «Уралмаш» на правах аренды летом 2024 года. Форвард провел 23 матча за команду в прошлом сезоне, набирая 2,6 очка и 1,1 подбора за 7,6 минуты в среднем и потерял место в ротации в нынешнем чемпионате.

Клуб из Екатеринбурга решил прекратить сотрудничество с баскетболистом. Акрамов проведет оставшуюся часть сезона в Суперлиге в составе уфимского «Динамо».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
