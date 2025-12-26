Келел Уэйр о жестких требованиях со стороны тренеров: «Только с такими я и работал. Я к этому привык»

Келел Уэйр рассказал о высоких стандартах в «Майами».

21-летний центровой Келел Уэйр был выбран 15-м на драфте-2024. На второй сезон в лиге он вышел на дабл-дабл (12,2 очка + 10,7 подбора + 1,3 блок-шота) в среднем на площадке за 24,5 минуты. Уэйр выходил в стартовом составе в 20 матчах из 30.

Главный тренер Эрик Споэльстра требовал от него «улучшать профессионализм, надежность, подход каждый день».

«Он правильно относится к ответственности за влияние на результаты игр. Это не негатив. Мы все стремимся к одному. Хочу, чтобы он играл как 28-летний. Это невозможно, но нетерпеливость может быть полезной, если относиться к ней правильно», – заявлял Споэльстра.

«Только с такими тренерами я и имел дело. Так что привык. Не воспринимаю это в негативном ключе. Остаюсь собой. Меня так и тренировали всегда. Все просто хотят, чтобы я становился лучше», – поделился своим отношением Уэйр.

Прежними тренерами центрового были Дана Альтман из Орегона и Майк Вудсон из Индианы.

Среди публичных обращений Альтмана были комментарии о его урезанном времени: «Был разочарован его старанием. И дал ему это понять. Ему придется адаптироваться, или я буду принимать дальнейшие решения. Его время урезано, что плохо для нас, потому что он талантлив».

Майк Вудсон также рассказывал о своей работе с «большим»: «Мне понадобилось 30 дней, чтобы его немного сломать. Приходилось разбираться, как добиться лучших результатов с ним».