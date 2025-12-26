  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Келел Уэйр о жестких требованиях со стороны тренеров: «Только с такими я и работал. Я к этому привык»
1

Келел Уэйр о жестких требованиях со стороны тренеров: «Только с такими я и работал. Я к этому привык»

Келел Уэйр рассказал о высоких стандартах в «Майами».

21-летний центровой Келел Уэйр был выбран 15-м на драфте-2024. На второй сезон в лиге он вышел на дабл-дабл (12,2 очка + 10,7 подбора + 1,3 блок-шота) в среднем на площадке за 24,5 минуты. Уэйр выходил в стартовом составе в 20 матчах из 30.

Главный тренер Эрик Споэльстра требовал от него «улучшать профессионализм, надежность, подход каждый день».

«Он правильно относится к ответственности за влияние на результаты игр. Это не негатив. Мы все стремимся к одному. Хочу, чтобы он играл как 28-летний. Это невозможно, но нетерпеливость может быть полезной, если относиться к ней правильно», – заявлял Споэльстра.

«Только с такими тренерами я и имел дело. Так что привык. Не воспринимаю это в негативном ключе. Остаюсь собой. Меня так и тренировали всегда. Все просто хотят, чтобы я становился лучше», – поделился своим отношением Уэйр.

Прежними тренерами центрового были Дана Альтман из Орегона и Майк Вудсон из Индианы.

Среди публичных обращений Альтмана были комментарии о его урезанном времени: «Был разочарован его старанием. И дал ему это понять. Ему придется адаптироваться, или я буду принимать дальнейшие решения. Его время урезано, что плохо для нас, потому что он талантлив».

Майк Вудсон также рассказывал о своей работе с «большим»: «Мне понадобилось 30 дней, чтобы его немного сломать. Приходилось разбираться, как добиться лучших результатов с ним».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
logoНБА
logoКелел Уэйр
Майк Вудсон
logoЭрик Споэльстра
logoМайами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эрик Споэльстра: «Деррик Уайт – самый недооцененный игрок в лиге. И лучший по блок-шотам среди защитников»
20 декабря, 18:20
Эрик Споэльстра о пугающем падении Николы Йовича: «Сумасшедший серб»
16 декабря, 12:16
Пожар в доме Эрика Споэльстры, скорее всего, случился из-за неисправности в отдельно стоящей сауне
13 декабря, 19:25
Главные новости
Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию
3 минуты назадВидео
Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»
21 минуту назад
«Нетс» подписали двусторонний контракт с форвардом Чейни Джонсоном
30 минут назад
Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»
сегодня, 13:53
Бывший центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк пытался скрытно перейти в G-лигу этим летом
сегодня, 13:37
В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна
сегодня, 13:17
«Бакс», «Пистонс» и «Уорриорз» отрицают какие-либо переговоры с «Бруклином» по поводу Майкла Портера
сегодня, 13:05
Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»
сегодня, 12:39
«Майами» не впечатлило ни одно предложение «Лейкерс» по Эндрю Уиггинсу
сегодня, 12:15
«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
43 минуты назад
«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире
сегодня, 14:12
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором» и другие матчи
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Удине»
сегодня, 09:04
Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 09:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» сыграет с «Веной»
сегодня, 09:21
Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал миноритарным владельцем «Виллербана»
сегодня, 11:33
Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:21
Диллон Брукс сказал судье не прикасаться к нему и получил технический
сегодня, 07:26Видео