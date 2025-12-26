8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
«Панатинаикос» поразила вирусная эпидемия.
8 игроков греческого «Панатинаикоса» выбыли из строя с гриппом. Кроме них заразились еще трое сотрудников клуба.
Организация считает, что вирус распространился во время перелета из Каунаса после матча Евролиги, и ожидает новых случаев заболевания у персонала.
Клуб запросил перенос субботней встречи в рамках национального чемпионата против «Марусси».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
