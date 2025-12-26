«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

  • Спортс
Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.

Среди наблюдений Кирка Голдсберри за последние 10 матчей регулярного сезона НБА:

  1. Расцвет «Сан-Антонио».

  2. «Сперс», ничего себе.

  3. «Бостон» снова в деле.

  4. «Бруклин» научился защищаться.

  5. «Лейкерс» – окончательно разучились.

  6. «Детройт» выглядит надежно.

  7. У «Торонто» не выходит набирать очки.

  8. У «Денвера» с этим все в полном порядке.

  9. Йокич – MVP.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
