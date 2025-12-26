«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.
Среди наблюдений Кирка Голдсберри за последние 10 матчей регулярного сезона НБА:
Расцвет «Сан-Антонио».
«Сперс», ничего себе.
«Бостон» снова в деле.
«Бруклин» научился защищаться.
«Лейкерс» – окончательно разучились.
«Детройт» выглядит надежно.
У «Торонто» не выходит набирать очки.
У «Денвера» с этим все в полном порядке.
Йокич – MVP.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
