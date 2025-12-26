Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»

Кевин О’Коннор уверен в скорых переменах в составе «Лейкерс».

«Лейкерс » опускаются с верхних позиций Западной конференции и уже уступают по победам идущей на 5-й строчке «Миннесоте».

«В Лос-Анджелесе не избежать обменов. Вопрос остается только в том, кто и когда. Без изменений состава «Лейкерс» не смогут претендовать на титул в этом году. Это стало очевидным после последних матчей команды и слов Джей Джей Редика на пресс-конференции», – рассудил инсайдер Кевин О’Коннор в соцсетях.

Главный тренер Джей Джей Редик заявил, что «не собирается провести еще 53 игры в том же духе».

«Лейкерс» занимаются активным поиском 3&D игрока. Среди ключевых целей – Херберт Джонс из «Нового Орлеана» и Кеон Эллис из «Сакраменто».