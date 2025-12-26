  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
0

Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»

Кендрик Перкинс раскритиковал работу Джей Джей Редика.

«Лейкерс» проиграли 3-й раз подряд и проводят в целом неудачный отрезок чемпионата. Главный тренер Джей Джей Редик пообещал баскетболистам «неприятное» собрание в субботу.

«Всегда виноват кто-то другой, не Джей Джей Редик.

Да, Леброн Джеймс был вялым всю игру, не отрабатывал в защите. Да, Лука Дончич всю игру жаловался судьям. Но Джей Джей, почему им плевать? Почему они не выкладываются на площадке? Почему не встречают соперника в обороне? Это отражение их отношения к тренеру. Они не слушают и не уважают тебя. Ответственность лежит на всех.

У Джей Джей Редика был отличный сезон в прошлом году, но не будем делать вид, что он вышел в финал конференции или взял титул. Ему многому предстоит научиться. И сделать упор на двух своих главных звездах и их настрое», – заключил эксперт ESPN Кендрик Перкинс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛука Дончич
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич о призыве Редика прибавить в защите: «Он прав. Звезды должны выкладываться больше»
18 декабря, 04:33
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
15 декабря, 12:30
Леброн Джеймс: «Меня заботят только победы. Так что буду подстраиваться под то, что нужно команде»
28 ноября, 20:15
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
23 минуты назадВидео
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
44 минуты назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
52 минуты назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Единая лига ВТБ. «Пари НН» встретится с «Самарой»
сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
37 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09