Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»

Кендрик Перкинс раскритиковал работу Джей Джей Редика.

«Лейкерс » проиграли 3-й раз подряд и проводят в целом неудачный отрезок чемпионата. Главный тренер Джей Джей Редик пообещал баскетболистам «неприятное» собрание в субботу.

«Всегда виноват кто-то другой, не Джей Джей Редик.

Да, Леброн Джеймс был вялым всю игру, не отрабатывал в защите. Да, Лука Дончич всю игру жаловался судьям. Но Джей Джей, почему им плевать? Почему они не выкладываются на площадке? Почему не встречают соперника в обороне? Это отражение их отношения к тренеру. Они не слушают и не уважают тебя. Ответственность лежит на всех.

У Джей Джей Редика был отличный сезон в прошлом году, но не будем делать вид, что он вышел в финал конференции или взял титул. Ему многому предстоит научиться. И сделать упор на двух своих главных звездах и их настрое», – заключил эксперт ESPN Кендрик Перкинс.