Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»

Джейк Ларэвиа прокомментировал проблемы «Лейкерс» после серии поражений.

«Лейкерс» крупно уступили «Хьюстону» в рождественском матче (96:119), поражение стало третьим подряд.

«Не знаю, в чем причина. Думаю, в команде сейчас разлад. Но мы вернемся на нужные рельсы. Надеюсь, собрание, о котором сказал Джей Джей Редик, и его неприятная суть помогут нам двигаться в необходимом направлении», – поделился форвард Джейк Ларэвиа.

Ларэвиа провел 23 минуты на площадке, набрав 5 очков, 4 подбора и 1 блок-шот, и завершил встречу с «+1».