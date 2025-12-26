Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»

Кендрик Перкинс высоко оценил рождественское выступление Николы Йокича.

56+16+15 Николы Йокича принесли «Денверу » победу над «Миннесотой» в овертайме на Рождество.

«В этой игре мы видели одного из величайших игроков в истории. Самого мастеровитого центрового всех времен. Дело не только в том, что он делал. Но и как он это делал. Против него была отличная защитная команда. Они перепробовали против него все, что могли.

Он может играть через заслоны, предельно четко отыгрывает в «краске», отлично использует преимущество в габаритах. Когда видишь его игру, всегда задаешься вопросом о том, как его вообще остановить.

В этом матче он также продемонстрировал волю и упорство. Был эмоциональным и страстным. Обычно это не так заметно.

Ценю его, первая историческая сборная белых парней», – заключил ведущий ESPN Кендрик Перкинс.