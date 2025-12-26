Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
Кендрик Перкинс был удивлен результатом встреч «Оклахомы» и «Сан-Антонио».
«Сперс» одержали третью победу над «Тандер» в нынешней «регулярке». Последние встречи завершались с крупной разницей в 20 и 15 очков.
«Это уже серьезная заявка со стороны «Сперс». Для меня это неожиданность.
Не видел, чтобы кому-то удавалось так унизить нынешнюю «Оклахому», как это сделал «Сан-Антонио» сегодня и в последних матчах.
Как я уже говорил, «Сперс» действительно претендуют на титул в этом году», – заключил ведущий ESPN Кендрик Перкинс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети эксперта ESPN Кендрика Перкинса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости