3

Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»

Кендрик Перкинс прокомментировал крупное поражение «Лейкерс».

«Лейкерс» крупно проиграли «Хьюстону» в рождественском матче со счетом 96:119.

«В очередной раз «Рокетс» ярко продемонстрировали то, что мы и так знали о «Лейкерс». Они ужасны в защите, и все начинается с Луки Дончича.

Он не упирался в защите и вернулся к прежним привычкам, весь матч жалуясь арбитрам», – заключил эксперт ESPN Кендрик Перкинс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети эксперта ESPN Кендрика Перкинса
logoЛука Дончич
logoНБА
logoЛейкерс
logoХьюстон
logoКендрик Перкинс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич: «Не знаю, что именно нужно поменять, но точно что-то должно измениться. Каждый должен прилагать больше усилий, начиная с меня»
сегодня, 11:30
«Хьюстон» разгромил «Лейкерс» благодаря 51 очку Амена Томпсона и Кевина Дюрэнта на двоих
сегодня, 06:16Видео
Кевину Дюрэнту понравилось, как Лука Дончич получил технический за отмашку в сторону судьи
сегодня, 04:55Видео
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
22 минуты назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
36 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
43 минуты назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
51 минуту назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Единая лига ВТБ. «Пари НН» встретится с «Самарой»
сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
36 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09