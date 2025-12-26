Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»

Кендрик Перкинс прокомментировал крупное поражение «Лейкерс».

«Лейкерс » крупно проиграли «Хьюстону » в рождественском матче со счетом 96:119.

«В очередной раз «Рокетс» ярко продемонстрировали то, что мы и так знали о «Лейкерс». Они ужасны в защите, и все начинается с Луки Дончича .

Он не упирался в защите и вернулся к прежним привычкам, весь матч жалуясь арбитрам», – заключил эксперт ESPN Кендрик Перкинс.