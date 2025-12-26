Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
Кендрик Перкинс прокомментировал крупное поражение «Лейкерс».
«Лейкерс» крупно проиграли «Хьюстону» в рождественском матче со счетом 96:119.
«В очередной раз «Рокетс» ярко продемонстрировали то, что мы и так знали о «Лейкерс». Они ужасны в защите, и все начинается с Луки Дончича.
Он не упирался в защите и вернулся к прежним привычкам, весь матч жалуясь арбитрам», – заключил эксперт ESPN Кендрик Перкинс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети эксперта ESPN Кендрика Перкинса
