Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»

Виктор Вембаньяма прокомментировал третью победу над «Оклахомой».

«Сперс» повели 3-0 (117:102) в сезонной серии с лидирующими в чемпионате «Тандер». Следующая встреча состоится уже 13 января.

«Разумеется, многое узнали. Это как серия плей-офф. Мы выиграли 3 раза, многое выяснили в тактическом плане. Не хочу углубляться в тему. Сохраню это в секрете. Но мы определенно получили много важной информации после стольких противостояний», – заявил форвард «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма .