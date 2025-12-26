  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
5

Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»

Виктор Вембаньяма прокомментировал третью победу над «Оклахомой».

«Сперс» повели 3-0 (117:102) в сезонной серии с лидирующими в чемпионате «Тандер». Следующая встреча состоится уже 13 января.

«Разумеется, многое узнали. Это как серия плей-офф. Мы выиграли 3 раза, многое выяснили в тактическом плане. Не хочу углубляться в тему. Сохраню это в секрете. Но мы определенно получили много важной информации после стольких противостояний», – заявил форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репотера Джордана Дэвиса
logoОклахома-Сити
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Уильямс о проблемах в играх против «Сперс»: «У них есть 226-сантиметровый парень, перекрывающий кучу пространства на площадке»
сегодня, 10:13
Виктор Вембаньяма жестко остановил Чета Холмгрена под кольцом и обрадовался, начав кричать, когда тот промазал штрафной
сегодня, 05:12Видео
Чет Холмгрен: «Не думаю, что мы с Вембаньямой когда-либо обменивались хоть одной полной фразой»
вчера, 05:36
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
21 минуту назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
35 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
42 минуты назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
50 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Единая лига ВТБ. «Пари НН» встретится с «Самарой»
сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
35 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09