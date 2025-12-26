  • Спортс
10

«-33» Леброна Джеймса стали худшим показателем полезности среди всех игроков рождественских матчей 2025 года

Джеймс выдал сомнительную статистику в матче на Рождество.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс закончил проигранный матч против «Хьюстона» (96:119) с 18 очками (7 из 13 с игры), 2 подборами, 5 передачами при 3 потерях, 2 перехватами и 1 блок-шотом.

Показатель полезности Джеймса составил «-33», что является худшим результатом среди всех игроков, вышедших на паркет в Рождество–2025.

В карьере Джеймса было лишь 2 матча с худшим «плюс/минусом»: 8 января 2018 года за «Кливленд» против «Миннесоты» («-39», поражение 99:127) и 18 января 2016 года за «Кэвс» против «Голден Стэйт» («-34», поражение 98:132).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал NBA Injuries
