  • Джарред Вандербилт считает, что проблемы «Лейкерс» остались прежними с начала сезона: «Победы их просто маскировали»
Джарред Вандербилт считает, что проблемы «Лейкерс» остались прежними с начала сезона: «Победы их просто маскировали»

Вандербилт высказался о проблемах «Лейкерс».

По мнению форварда «Лейкерс» Джарреда Вандербилта у команды с самого начала были недостатки, а неудачная серия их лишь обнажила.

«В основном весь год мы проигрываем по одним и тем же причинам: защита в быстром прорыве, подборы и тому подобное – это тенденция всего сезона. Очевидно, победы маскируют проблемы. Сейчас они просто стали более заметны», – сказал Вандербилт.

В декабре сам форвард вернулся в ротацию «озерников» и принял участие в 6 матчах (3 победы и 3 поражения), набирая в среднем 5,7 очка (44,4% с игры, 50% из-за дуги) и 5,5 подбора за 19,5 минуты на паркете.

«Лейкерс» опустились на 4-ю строчку Западной конференции с результатом 19-10.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Хоби Прайса в соцсети X
