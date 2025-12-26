Фото
2

Никола Йокич предстал в кардигане Taco Bell: «У меня с ними терки»

Никола Йокич предстал в кардигане Taco Bell: У меня с ними терки.

Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич прибыл на рождественский матч против «Миннесоты» в футболке и кардигане, отсылающими к сети ресторанов Taco Bell.

После игры трехкратный MVP описал свои впечатления от исторического выступления, а также выбор одежды.

«Очевидно, я провел хорошую игру. Но ничего такого, о чем я буду вспоминать. Просто очень хорошая игра.

Откуда эта одежда? Да у меня с Taco Bell небольшие терки (смеется). Я шучу, шучу я!», – сказал Йокич, уходя из зала для пресс-конфереций.

Связь между сербом и сетью ресторанов появилась в 2014 году, когда «Денвер» выбрал Йокича на драфте под 41-м номером, а в прямую трансляцию в этот момент пустили рекламу Taco Bell.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Николы Йокича
logoДенвер
logoНикола Йокич
logoНБА
Баскетбол - фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Санта-Йокич принес подарки: 56 очков, трипл-дабл и самый результативный овертайм в истории НБА!
сегодня, 13:50
Девять трехочковых Джамала Мюррэя (35 очков) стали рекордными для матчей на Рождество
сегодня, 08:01Видео
Трехочковый с разворота от Энтони Эдвардса перевел матч с «Денвером» в овертайм
сегодня, 06:30Видео
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
22 минуты назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
36 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
43 минуты назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
51 минуту назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
36 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09