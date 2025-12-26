Никола Йокич предстал в кардигане Taco Bell: У меня с ними терки.

Суперзвезда «Денвера » Никола Йокич прибыл на рождественский матч против «Миннесоты» в футболке и кардигане, отсылающими к сети ресторанов Taco Bell.

После игры трехкратный MVP описал свои впечатления от исторического выступления , а также выбор одежды.

«Очевидно, я провел хорошую игру. Но ничего такого, о чем я буду вспоминать. Просто очень хорошая игра.

Откуда эта одежда? Да у меня с Taco Bell небольшие терки (смеется). Я шучу, шучу я!», – сказал Йокич, уходя из зала для пресс-конфереций.

Связь между сербом и сетью ресторанов появилась в 2014 году, когда «Денвер» выбрал Йокича на драфте под 41-м номером, а в прямую трансляцию в этот момент пустили рекламу Taco Bell.