Никола Йокич предстал в кардигане Taco Bell: «У меня с ними терки»
Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич прибыл на рождественский матч против «Миннесоты» в футболке и кардигане, отсылающими к сети ресторанов Taco Bell.
После игры трехкратный MVP описал свои впечатления от исторического выступления, а также выбор одежды.
«Очевидно, я провел хорошую игру. Но ничего такого, о чем я буду вспоминать. Просто очень хорошая игра.
Откуда эта одежда? Да у меня с Taco Bell небольшие терки (смеется). Я шучу, шучу я!», – сказал Йокич, уходя из зала для пресс-конфереций.
Связь между сербом и сетью ресторанов появилась в 2014 году, когда «Денвер» выбрал Йокича на драфте под 41-м номером, а в прямую трансляцию в этот момент пустили рекламу Taco Bell.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
