  • Лука Дончич: «Не знаю, что именно нужно поменять, но точно что-то должно измениться. Каждый должен прилагать больше усилий, начиная с меня»
Лука Дончич: «Не знаю, что именно нужно поменять, но точно что-то должно измениться. Каждый должен прилагать больше усилий, начиная с меня»

Дончич взял на себя ответственность за неудачную серию «Лейкерс».

После разгрома от «Хьюстона» (96:119) звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич признал, что команда сбилась с пути.

«Я не знаю, что именно нужно поменять, но точно что-то должно измениться. Нам нужно разобраться, вот что мы должны сделать. Всем нужно об этом поговорить. Знаю, Джей Джей сказал, что будет неприятный разговор. Так и должно быть.

Каждый должен прилагать больше усилий, начиная с меня. Нам нужно бросить вызов каждому. Все должны бросать вызов друг другу и своим товарищам по команде. Мы не должны так играть, нам просто нужно стать лучше», – сказал Дончич, набравший в игре с «Рокетс» 25 очков.

«Лейкерс» уступили «Хьюстону» в безвольной манере, подчистую проиграв щит (25-48). «Рокетс» уже в первой четверти вырвались вперед на 14 очков и больше не отдавали лидерство. Это уже третье поражение подряд для «Лейкерс», и шестое в их последних десяти играх.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Луки Дончича
